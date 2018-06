Résidences artistiques "Patrimoine et création" Collectif Constellation - Présentation de "Granule"

« C’est l’histoire d’un grain de sel qui s’échappe de la mer pour réaliser son rêve : devenir cristal. Un processus magique, chimique, écologique, esthétique. »



Dans le cadre d’une résidence Patrimoine et Création, le collectif Constellation, formé par Camille Touzé, Pauline Thiong-Kay et Clément Striano, a travaillé pendant quatre mois au Musée du Sel sur un projet de création narrative et visuelle s’adressant aux tout-petits. Les artistes ont été inspirés par le site magnifique de la Pointe au Sel et par le thème du musée : le sel.



Mardi 19 juin, c’est en présence de Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée à la Culture, qu’ils ont présenté une restitution de leur travail sous la forme d’un spectacle avec sur scène Pauline Thiong-Kay et Fany Turpin devant un public d’élèves de maternelle. Les petits ont été captivés par l’histoire de Granule tout au long du spectacle. 36 élèves de petite, moyenne et grande sections étaient présents pour profiter, par petits groupes, du spectacle qui s’est déroulé tout au long de la matinée.



Ce spectacle sera proposé par Constellation aux écoles et centres aérés. A savoir qu’un projet de publication de l’histoire de « Granule » est en cours. Le travail de création de Constellation montre la diversité des publics visés et des disciplines artistiques abordées au cours des résidences artistiques qui se sont déroulées en 2017 et 2018 dans les équipements culturels du Département.