Résidence d'artistes : Christine SALEM - 14 janvier 2018

« Entre Chants de canne et champs de coton » :

Faire résonner les mots et la musique des esclaves du monde



Etre esclave sur le domaine de Marie Anne Thérèse Ombline Desbassayns ou être esclave dans une plantation de coton en Virginie cela fait-il une différence ? Non répondent Christine Salem et Déborah Herbert, tout comme la musique, la souffrance est universelle et celle de l’esclavage terriblement similaire quelque soit l’endroit où les coups de fouets ont été donnés.

Source : http://www.cg974.fr/index.php/Residence-d-artistes...