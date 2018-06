<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Résidence d’artiste : Restitution de Nicolas Lew-Mam-Mew Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion "Carnet d’un voyage Mascarin"

C’est dans une ambiance chargée d’émotion que Nicolas Lew-Mam-Mew évoque son travail artistique réalisé au sein de Mascarin ,Jardin Botanique de La Réunion aux Colimaçons.



Graphiste et illustrateur, il a effectué une résidence de quatre mois autour d’un projet intitulé « Carnet d’un voyage Mascarin » qui propose notamment un travail d’illustration autour de la morphologie végétale.



Ce projet, une invitation au voyage à travers un ensemble d’œuvres, relate les pérégrinations de l’artiste dans les pas de Philibert Commerson, explorateur, naturaliste et botaniste.



Partant de la documentation connue sur le travail de ce scientifique, l’artiste a souhaité faire un parallèle entre les plantes observées historiquement et celles que nous côtoyons aujourd’hui. L’exposition se compose de plusieurs planches d’illustrations mettant en valeur des espèces recherchées par Philibert Commerson et d’autres botanistes et de plusieurs carnets réalisés à la suite de rencontres et d’ateliers menés avec différents publics, dont des personnes âgées, des scolaires et des personnes porteuses de handicap.



« Cette exposition est le 7ème rendez-vous des résidences d’artistes « Patrimoine et Création » » a déclaré Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée à la Culture « les artistes ont été accueillis dans une dizaine d’équipements départementaux dont Mascarin, Jardin botanique de La Réunion, où nous retrouvons aujourd’hui Nicolas Lew-Mam-Mew. Ce moment de création artistique issu d’un partage avec trois publics particulièrement chers au Département, les personnes âgées, les collégiens et les personnes porteuses de handicap, est à souligner » a-t-elle ajouté.



Cette exposition, visible jusqu’au 30 juin, commence par un mur de portraits dessinés de personnes âgées. A l’occasion d’échanges, elles ont mis à la disposition de l’artiste leurs connaissances du végétal lui permettant de les restituer au travers du dessin. Puis, l’artiste a côtoyé un public prioritaire du Département à l’ESAT de Saint-Leu. Cet apprentissage des différents gestes de jardinage effectués par ces personnes en situation de handicap, a été restitué au travers de dessins posés à même le sol traduisant un lien fort avec la terre, matrice du vivant.



Enfin, une rencontre avec les élèves du collège de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre ; il leur a été demandé d’imaginer le végétal de demain. Est née de ce moment, une co-production enfant-artiste à découvrir également au Jardin.



Ces temps d’échanges avec plusieurs publics ont permis à chacun d’exprimer sa vision du jardin et des plantes et, de voyager dans le temps : pour les plus anciens, dans leurs souvenirs et pour les plus jeunes, d’imaginer les plantes du futur. Une vraie immersion dans cette aventure !



Exposition « Carnet d’un voyage Mascarin » à découvrir à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, 2, rue du Père Georges - Route des Colimaçons à Saint-Leu Tel : 0262 249227 Département de La Réunion Lu 84 fois





Dans la même rubrique : < > Conseil départemental : Et si vous faisiez la dictée ? Signature du pacte de solidarité territoriale à Saint-Pierre