Actu Ile de La Réunion Résidence La Marina : Après l'incendie, les dégâts de Batsirai

​Après le terrible incendie de décembre dernier, l’immeuble La Marina à Saint-Denis a subi les dégâts du passage de Batsirai. Par SF - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 10:53

Le cyclone Batsirai a laissé des traces sur toute l'île, et notamment dans le Nord et l’Est. A Saint-Denis, un peu plus d’un mois après le terrible incendie de La Résidence Marine, le bâtiment endommagée a subi le cyclone tropical intense comme en témoignent ces images :















Dans le bâtiment d’en face, peu de bruit, mais des encombrants trainent encore ça et là.