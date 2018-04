A la Une . Résidence Apavou: Les habitants dans une mare d’excréments Parking et sous-sol inondé d’excréments, fuites d’eau potable, compteurs d’eau dégoulinants à côté des tableaux électriques, présence de rongeurs… le quotidien des habitants de la résidence Apavou "Les galeries du centre" en bas de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis n’est pas de tout repos.

Julien* habite dans cet immeuble du centre-ville depuis 2015, "comme la plupart des habitants ici car les bâtiments ont été réhabilités à cette époque. Six mois après, les choses ont commencé à se dégrader. Les appartements avaient été maquillés en fait. Les traces de fuite ont été peintes et sont apparues au moment des fortes pluies."



Nuée de mouches et de cafards

Depuis un mois et demi, une fuite d’écoulements sanitaires finit sa course dans le sous-sol de son immeuble. Résultat, une odeur qui prend à la gorge en permanence, une nuée de mouches et de cafards.



"Notre quotidien, c’est un sous-sol rempli d’excréments car il y a plusieurs fuites. Il y a une bagarre entre la mairie, le groupe Veolia puis Réunéo et Apavou pour une histoire de regards dans la rue Maréchal Leclerc qui boucheraient des tuyaux venant dans notre résidence", explique Julien.



En plus des fuites d’excréments, il y a des fuites d’eau potable, des compteurs électriques accessibles à n’importe qui à côté de tuyaux d’eau percés, la désinsectisation n’a pas été faite depuis 2016 et les résidents sont condamnés à changer les ampoules de tous les espaces communs, sans compter les extincteurs en cas d’incendie qui ne sont plus aux normes.



"On est en contact avec les employés du groupe Apavou, qui ne sont pas de mauvaise foi mais qui nous disent que suite aux restrictions budgétaires ils font ce qu’ils peuvent" se désole le locataire.



"Il faut reconnaître que les loyers ne sont pas élevés, on ne va pas se plaindre, on paye 700 euros pour un duplex. Mais les fuites et les infiltrations font partie de notre quotidien dans les appartements également".



200.000 euros pour remettre l’immeuble en état



Selon le locataire, le groupe Apavou estime qu’il faudrait investir 200.000 euros pour réparer l’immeuble. "Par contre, depuis la liquidation du groupe, on nous a donné les nouveaux RIB pour faire les virements, avec un courrier du liquidateur judiciaire. C’est toujours le groupe Apavou, à travers une société qui s’appelle la SABLI, qui gère l’encaissement des loyers et nos problèmes", explique Julien.



Seule solution pour les locataires, déposer leurs loyers à la caisse des dépôts et des consignations pour pouvoir arrêter de payer Apavou en toute légalité. "On nous a proposé des relogements… mais sur d’autres résidences Apavou qui sont dans un état similaire, voire même pire que le notre, et loin de là où nous habitons. En plus, on est bien placés pour connaitre la réputation malheureuse qu’a le groupe pour ses logements locatifs…", conclut le locataire.



*Nom changé pour préserver l’anonymat.

Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 2873 fois





