A la Une . Reshad de Gerus bien placé pour un exploit aux 24h du Mans

Le pilote réunionnais a brillé lors de l'hyperpole hier, permettant à son équipe de prendre le départ en 4e position dans sa catégorie aux 24h du Mans. Reshad de Gerus confirme ainsi ses ambitions affichées de remporter cette course mythique qui célèbre son centenaire.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 11:17

"Super travail de Reshad De Gerus dans l'hyperpole. C'est la 4ème fois qu'il se positionne dans une classe LMP2 de très haut niveau. Nous sommes fiers de toi, mon pote !" s'extasie le community manager de l'équipe COOL Racing sur Facebook. Et pour cause : à seulement 19 ans, le pilote vient d'envoyer son équipe sur la deuxième rangée pour le départ des 24 Heures du Mans.



Hier s'est déroulée l'hyperpole, la séance de qualification ultime avant les 24 Heures du Mans. Inscrit dans la catégorie LMP2 (Le Mans Prototype 2), Reshad de Gerus n'a piloté ce type de véhicule que pour la quatrième fois seulement. Pourtant, c'est à lui que sa nouvelle équipe avait confié la mission des qualifications.



Au volant de la ORECA 07, il a terminé la séance de qualification à la 4e place de sa catégorie, à la 20e position au classement général, juste derrière les Hypercars. De quoi nourrir encore davantage le rêve de voir son nom figurer au palmarès en cette année symbolique du 100e anniversaire de la course.



