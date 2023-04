A la Une . Reshad de Gerus au pied du podium malgré sa pole position

Le Réunionnais Reshad de Gerus avait arraché la pole position à la toute fin de la première séance de qualifications de la saison 2023 des European Le Mans Series à Barcelone ce samedi. Mais la course a été plus difficile et son équipe ne termine qu'à la quatrième place. Par La rédaction - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 08:39

Reshad de Gerus participe actuellement à sa deuxième saison des European Le Mans Series, des courses automobiles d'endurance avec des voitures prototypes. Le Réunionnais n'est plus dans la Duqueine Team qui lui avait permis d'être le premier pilote originaire de notre île à prendre le départ des 24 Heures du Mans l'année dernière. Il est maintenant chez Cool Racing et le début de la saison est prometteur.



Reshad de Gerus a surpris tous les pilotes et les commentateurs lorsqu'il a décroché la pole position lors du tout dernier tour pour seulement 4 centièmes de seconde. Il a par l'occasion décroche le tout premier point en jeu cette saison.

Une course plus difficile



La n°47 de l'équipe Cool Racing Oreca a rapidement perdu la tête de la course ce dimanche et a dégringolé jusqu'à la quatrième place. Reshad de Gerus et ses copilotes terminent donc au pied du podium et derrière son ancienne équipe, la Duqueine Team, qui décroche la deuxième place.



L'European Le Mans Series est un championnat majeur du sport automobile européen et offre l'opportunité aux pilotes de se qualifier pour l'épreuve reine, les 24 Heures du Mans.