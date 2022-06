A la Une .. Reshad de Gerus a été le premier Réunionnais à participer aux 24 heures du Mans

Le Réunionnais Reshad de Gerus et son équipe terminent à la 53e place du classement général des 24 heures du Mans. Une petite déception pour le pilote qui est tout de même heureux d'avoir pu terminer cette course mythique pour sa toute première participation. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 20:58

Le Réunionnais Reshad de Gerus était à bord d'une LMP2 (voiture prototype) pendant plus de 7 heures ce week-end ! Il roulait aux 24 heures du Mans avec son équipe la Duqueine Team dans laquelle il est engagée pour un championnat de course d'endurance.



L'équipe a été qualifiée et a pu prendre part à la plus prestigieuse des courses, les 24 heures du Mans. La Duqueine Team a montré qu'elle venait pour se mesurer aux plus grands et s'est qualifiée à la 11ème position.



Mais la course ne s'est pas très bien passée. Les pilotes ont rapidement perdu quelques places. Après 3 heures de course, le Réunionnais et son équipe se classait en 15e position au général et en 10e position parmi les LPM2. Il était bien entouré sur la piste, juste derrière Sébastien Ogier, octuple champion du monde des rallyes et juste devant Sébastien Bourdais, quadruple champion des Etats-Unis de Champ Car, ancien pilote de Formule 1 et auteur de multiples podiums aux 24 heures du Mans.





Un problème technique a ensuite lourdement handicapé l'équipe qui s'est retrouvée à plus de trois tours de retard des leaders. La Duqueine Team termine à la 52e place du classement général.



Reshad de Gerus a été de son côté été le plus rapide de ses coéquipiers (de plus d'une seconde). C'est aussi celui qui a passé le plus de temps au volant (7h13) et qui a réalisé le plus de tours.



Samedi soir, Reshad de Gerus était le deuxième pilote de son équipe à prendre le volant. Il a même réalisé un meilleur de temps que l'un de ses coéquipiers, Richard Bradley.