Santé Réserves de sang fragiles à l’approche des fêtes: "Donnez votre sang, c’est urgent" À l’approche des congés de fin d’année et alors que les réserves de sang sont déjà fragiles, l’Établissement français du sang invite les citoyens à donner leur sang à sa traditionnelle collecte de Noël. "Une façon, aussi, de partager l’esprit des fêtes en faisant un cadeau précieux et utile". Voici le communiqué :





Organisée en partenariat avec l’association 100 pour Sang Réunion, cette dernière collecte événementielle de l’année se déroulera à la mairie de St Denis (salle polyvalente), le samedi 23 décembre de 9h00 à 15h00.



Les réserves de sang sont en baisse depuis une quinzaine de jours et sont désormais trop fragiles pour aborder en sécurité le début de l’année nouvelle. Il est urgent de se mobiliser ! En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les donneurs de sang font un geste utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.



Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir !

Pour savoir où et quand donner rendez-vous sur



Sites fixes ouverts du lundi au vendredi :

EFS St Denis : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00 (Parking donneurs).

Le deuxième SAMEDI du mois de 8h00 à 13h00

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.

L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS.

Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de St Denis auprès de la secrétaire d’accueil.



EFS St Pierre : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00

Le deuxième SAMEDI du mois de 8h00 à 13h00

Alors que la fin de l’année est marquée par une baisse de la collecte de sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques (saison cyclonique) et des épidémies saisonnières, l’EFS en appelle à la générosité de toutes et tous en cette période de fêtes en les conviant à sa traditionnelle collecte de Noël.Organisée en partenariat avec l’association 100 pour Sang Réunion, cette dernière collecte événementielle de l’année se déroulera à la mairie de St Denis (salle polyvalente),Les réserves de sang sont en baisse depuis une quinzaine de jours et sont désormais trop fragiles pour aborder en sécurité le début de l’année nouvelle. Il est urgent de se mobiliser ! En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les donneurs de sang font un geste utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir !Pour savoir où et quand donner rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00 (Parking donneurs).Le deuxième SAMEDI du mois de 8h00 à 13h00Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS.Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de St Denis auprès de la secrétaire d’accueil.: Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00Le deuxième SAMEDI du mois de 8h00 à 13h00

N.P Lu 761 fois





Dans la même rubrique : < > Salmonelle : Lactalis retire 720 lots supplémentaires SHLMR : "Et si c’était votre voisin qui vous sauvait la vie…"