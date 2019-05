Réserve marine de La Réunion: "Cet événement dramatique met une nouvelle fois en lumière la problématique requin"

Karine Pothin, directrice de la réserve marine naturelle de La Réunion ainsi que son équipe font part de leur émotion suite au décès tragique du surfeur Kim Mahbouli à Saint-Leu.



Toutes leurs pensées vont vers les proches de la victime, auxquels ils adressent leurs plus sincères condoléances.

Cet événement dramatique met une nouvelle fois en lumière la problématique requin, qui ne cesse de heurter notre territoire dans ses dimensions humaines d’abord, économiques ensuite et plus globalement d’accès sécurisé à la mer.



Dans ce moment douloureux, la Réserve marine précise qu’elle participe de manière active, comme elle l’a fait jusqu’à présent, au travail mené avec l’ensemble des acteurs concernés dans le but de trouver des solutions pérennes.