Réseaux sociaux : L’accord parental devient obligatoire avant 15 ans

Si en théorie les réseaux sociaux ne sont pas ouverts aux moins de 13 ans, selon la CNIL, les premières inscriptions interviendraient davantage vers 8 ans et demi et plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents.



La proposition de loi du gouvernement vient ainsi obliger à la vérification de l'âge des utilisateurs et recueillir le consentement des parents quand les enfants ont moins de 15 ans.



Faute de contrôle, les réseaux sociaux s'exposent à des sanctions dont une amende pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires.



Après le feu vert de l'Assemblée nationale et du Sénat, la date d'entrée en vigueur du texte n'a pas, pour le moment, été communiquée.



Reste aussi l'outil à mettre en place pour procéder à l'obligation de vérification. Celui-ci devra respecter la réglementation sur les données personnelles mais aussi la protection de l'enfance.