Réseau de passeurs : Deux policiers de la PAF arrêtés à Mayotte

Elles ont été mises en examen pour corruption active et passive, ainsi que pour aide à l’entrée et aussi séjour de personnes en situation irrégulière en bade organisée. Les sept personnes seront bientôt rejointes par « la tête de réseau », interpellée à Lyon et en cours de transfert vers Mayotte, comme l’indique la presse écrite.



Deux agents de la police aux frontière de l’aéroport de Dzaoudzi font partie des mis en examen et ont été placé en détention provisoire. Pour que des clandestins puissent se rendre en métropole ou à La Réunion, ces agents détournaient le regard lorsqu’ils leurs présentaient des pièces d’identité appartenant à d’autres personnes.



L’enquête révèle que le réseau de passeurs était très organisé, avec un trésorier, un coordinateur, un recruteur etc. Alors que les clandestins payent entre 4000 et 5000 euros le passage, le business reportait gros.



Les passeurs encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement.