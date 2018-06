Réseau de Wilson Titus : Six nouveaux suspects déférés ce matin

Le caïd du Chaudron, Wilson Titus, est loin d’être seul dans son impressionnant trafic de stupéfiants. Mis en examen en avril dernier avec ses copains et deux de leurs compagnes, il est soupçonné d’avoir importé de cocaïne, ecstasy, MDMA et résine de cannabis de la métropole et Hollande.



Mais l’enquête ne s’en est pas arrêtée là et d’autres individus avaient été mis sur écoute. Aujourd’hui, six nouveaux suspects seront présentés devant le juge d’instruction en vue d’une possible mise en examen. Parmi eux, un couple suspecté d’avoir utilisé des mules pour faire passer des stupéfiants de la métropole. Comme le "premier groupe" d’avril, ces derniers auraient vécu plus que confortablement pendant deux ans grâce à des fins de mois bien arrondies.



Leurs copains déjà incarcérés dans différentes prisons de l’île, il est probable que le même sort leur soit réservé aujourd’hui.