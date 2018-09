Réseau Kar’ouest : Visite de Gilles Savary, à l’origine de la Loi portant sur la sécurité et la lutte contre la fraude

À l’occasion de la visite de Monsieur Gilles Savary à La Réunion, ce dernier s’est rendu, ce mardi 4 septembre 2018 à 16h30 à la gare routière de Saint-Paul, pour découvrir le dispositif CMS (Contrôle Médiation Sûreté) sur le réseau kar’ouest Mesure sécuritaire pro-active, réalisée avec le concours des forces de l’ordre (Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Police Municipale) et l’ensemble des agents de contrôles des réseaux de l’île, le dispositif CMS avec pour but :- D’offrir une qualité de service aux usagers des transports en commun- D’endiguer et anticiper les problèmes de fraude et d’insécurité- De sensibiliser sur le respect des règles de transport de lignes régulières- De redynamiser le transport urbain.