Réseau Estival : Le passage de SEM à SPL acté fin janvier 2022 lors d'une AG

Pour rappel, la Cirest avait délégué en 2014 la gestion de son réseau de transport urbain via une DSP avec la GME Car Est pour une durée de 8 ans. Celle-ci avait été prolongée de 3 mois le 29 octobre dernier et prendra finalement fin en avril 2022. Afin de garder une certaine continuité du service public, l'intercommunalité avait demandé une nouvelle étude concernant ce mode de gestion qui a permis d'identifier trois scénarios : une reconduction en DSP, une reprise en régie et une gestion par une SPL via une DSP, cette dernière option ayant été retenue par la présidence de la Cirest.



L'étape suivante consistera à avoir la confirmation de la participation de la Région Réunion au sein de la future entité avant d'attribuer les différents lots aux prestataires retenus dans le cadre de cette DSP.



Comme lors des précédents conseils, Jean-Marc Péquin, élu de Saint-André (majorité), n'a pas été convaincu de la nécessité du passage en SEM en SPL. "Le rapport du délégataire de la SEM pour l'année 2020 qui nous a été présenté nous prouve que le réseau fonctionne très bien. Pourquoi alors se précipiter sur ce changement de statut ?", s'interroge le 1er adjoint de Joé Bédier, qui demande plutôt la prolongation d'une année de la DSP en cours, demandant par la même occasion à la Cirest de "travailler sur les circuits et les bus mis à disposition des usagers".



Ce passage en SPL "n'entrainera aucune conséquence directe sur l'utilisation des transports par les usagers du réseau", assure Patrice Selly. Il permettra selon le président de la Cirest d'avoir "une gestion plus saine" mais aussi "d'avoir une concurrence plus saine" entre les différents opérateurs de transport sur le territoire. En revanche, la procédure de renouvellement de la DSP qui va intervenir doit permettre à l'EPCI d'améliorer la qualité du service public de transport urbain. "Nous allons donner plus d'importance à la qualité aux critères techniques que celui du prix sur les prochains contrats qui vont être passés avec les opérateurs", termine-t-il.