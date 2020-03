"Res' ton caz" : Les gouzous aussi délivrent la précieuse consigne

La publicité a laissé place à la prévention. Aux quatre coins de l'île, les célèbres gouzous de Jace se sont hissés sur des panneaux publicitaires pour délivrer le plus précieux des messages : "Res'ton caz".



Au total, une cinquantaine d'espaces de 8m2 ont été mis à la disposition de l'artiste par la Société Réunionnaise d'Affichage. "Nous avons voulu apporter notre contribution et sensibiliser les Réunionnais sur la nécessité de respecter le confinement", explique la gérante, Julie Isa.



"On ne voulait pas un texte standard", précise Hugo Hoarau, responsable de production chez Publiprint (société d'impression du même groupe). "Un dessin d’un artiste connu de [tous] nous paraissait plus efficace".



Espérons que la consigne s'imprime dans toutes les têtes.