Réquisition des terres agricoles exploitables et les redistribuer aux agriculteurs

Dans une île qui compte 6 000 hectares de terre agricoles en friche exploitables, autant d'agriculteurs à la recherche de terre pour travailler et un chômage explosif, si on réquisitionnait et on leurs distribuait ces terres pour la plupart situé en zone irrigués, sa réglerait une bonne parti du problème du chômage.



Il y a des Réunionnais motivés et travailleurs qui attendent juste un coup de pouce des collectivités et une législation favorable pour la réquisition des terres ou qui obligerait les propriétaires récalcitrant à louer leurs terres agricoles inexploités ou sous exploiter à d'autres agriculteurs.



Luttons contre l'importation massive de fruits, légumes et viandes venus d'ailleurs et produisons localement ce qui se fait de bon.

A bon entendeur.