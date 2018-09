Requins: Une carte pour suivre les opérations de pêche en temps réel

Un nouvel outil a fait son apparition sur le site info-requin.re : une carte des opérations de pêche en temps réel La carte permet aux usagers de la mer de visualiser les positions et heures de déploiement des engins de pêche (PAVAC et PHF) en temps réel (avec une persistance d’affichage de 3 et 6 heures respectivement après leur relève), ainsi que les captures ciblées (requins tigre et bouledogue) jusqu’à 5 jours après leur capture.Toutes ces informations sont transmises par les pêcheurs via une application Androïd dédiée au programme. "Elles sont vérifiées par le CRA, et si problème technique, éventuellement corrigées dans un délai le plus court possible", peut-on lire sur le site.