Requins: Des hameçons déployés dans l'enceinte du Port de St-Gilles ?

Alors que la présence de trois requins a été signalée dans le port de Saint-Gilles, une opération de pêche sera menée dans le secteur.



"Cette pêche entre dans le cadre habituel du programme de capture Caprequin en place depuis des mois et ouvert tous les jours de la semaine", indique le CRA (centre de ressource et d'appui sur le risque requin), précisant que si les appareils de pêche seront déployés à Saint-Gilles, il n'est pas encore décidé si les hameçons seront déployés directement dans le port.



Du côté des pêcheurs et usagers, certains affirment avoir vu des squales dans l'enceinte du Port, d'autres sont perplexes, doutant de la véracité de certaines déclarations.



"La semaine passée, je pêchais avec un dalon, plusieurs fois il y en a un qui a sauté devant nous", explique Salom, soulignant que certaines personnes n'hésitent pas à se mettre à l'eau à cet endroit : "Régulièrement, il y a des petits jeunes qui s'amusent et sautent". Si plusieurs requins ont été signalés, un autre habitué pense qu'il pourrait s'agir du même. "La taille n'est pas toujours facile à évaluer quand on est loin".



"Je suis tous les jours sous l'eau, j'ai vu un requin en quinze ans. Ils s'approchent dans certaines conditions des côtes, par exemple quand il pleut beaucoup", commente de son côté Philippe Saunier, plongeur. "On en a entendu parler, mais nous n'en avons pas vu", confient d'autres usagers.