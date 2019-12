Requin signalé dans le lagon : Baignade et activités nautiques interdites à St-Pierre

Un pratiquant de kite-surf a signalé dimanche après-midi la présence au niveau de la passe de Saint-Pierre d'un requin d'une taille approximative de 1,5 mètre. "En application du principe de précaution, la commune a interdit par arrêté municipal la baignade et les activités nautiques du dimanche 1er décembre à 18h jusqu'au mercredi 4 décembre à 18h", indique la municipalité dans un communiqué.



Des reconnaissances sont menées depuis ce lundi matin par les agents du service drone de la commune, en lien avec les équipes du Centre Sécurité Requin. "Seul un spécimen de 60 centimètres, qui n'a pu être précisément identifié comme étant un requin, a été aperçu. Les observations et tentatives d'identification se poursuivent. Toutes les informations récoltées seront diffusées via la page Facebook du Centre Sécurité Requin", conclut la ville de Saint-Pierre.