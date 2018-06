Requin observé dans un bassin du chantier de la NRL : Une opération de pêche prévue

Les ouvriers de la NRL sont formels, ils ont aperçu un aileron de requin dans un bassin du chantier de la Nouvelle Route du Littoral , côté Possession. Le Centre de ressources et d’appui pour la réduction du risque requin (CRA) a alors entrepris la pose de caméras et de sonars dans le bassin.L'exploitation des images n'a pour le moment pas permis d'observation formelle en raison de la turbidité de l'eau. "Une grande masse noire a été détectée à 20 m du sonar", indiquait ce jeudi matin Olivier Bielen, directeur du CRA (Centre de ressources et d'appui sur le risque requin).Une opération de pêche est prévue ce soir. Reste à savoir si celle-ci sera fructueuse. Un engin de pêche avait déjà été déployé, sans résultat pour le moment.