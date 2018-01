Requêtes rejetées pour les expropriés de l'Ecocité

Les expropriés de Cambaie-Oméga ont vu leur requête rejetée, informent le Quotidien et le JIR. Le tribunal administratif est allé dans le sens du rapporteur public qui avait estimé, en novembre et décembre dernier, que le caractère d'utilité publique du méga projet d'aménagement n'était pas contestable.



Rappelons qu'une vingtaine de propriétaires continue de ferrailler contre le Territoire de la côte ouest et son souhait de voir émerger, sur cette plaine désertique de Cambaie-Oméga, une ville nouvelle pouvant accueillir 40000 personnes. Son nom : l'Ecocité.



Ce lundi, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les requêtes des 24 expropriés qui estiment faire face aux visées spéculatives du TCO.



En effet, après l'arrêté de cessibilité en date du 15 avril 2015, le prix fixé en moyenne était de 0,90 euros du mètre carré. Un prix dérisoire et inacceptable pour les expropriés qui ont saisi la cour d'appel, qui finira par leur donner raison en faisant passer le prix au mètre carré à 25 euros. L'avocat des expropriés fait valoir qu'entre-temps, les terrains inclus dans la zone d'aménagement différé sont devenus aménageables. Ils seraient estimés aujourd'hui à environ 235 euros...



Le bras de fer promet de se poursuivre devant d'autres juridictions.