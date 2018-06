A la Une ... Reptiles974 : "La réglementation permet la vente libre de certaines espèces de serpents"

Pythons, serpents des blés, boas… les annonces de vente de ces reptiles sur les réseaux sociaux créent la polémique. Un badbuzz que souhaite dénoncer Johan Cuffaro, trésorier et fondateur de l’association Reptiles974, qui rappelle que ces espèces sont en vente libre. "Nous comprenons que cela puisse choquer mais ces animaux sont jugés comme non dangereux".



La commercialisation des reptiles est soumise à un arsenal de réglementation qu’elle soit internationale, européenne, nationale ou locale, rappelle le passionné de reptiles. L’arrêté préfectoral du 12 juillet 2005 liste également les espèces animales interdites à La Réunion, et les pythons et autres serpents, nouveaux animaux de compagnie, que l’on peut parfois retrouver dans la nature n’en font pas partie. Une vingtaine en moyenne sont retrouvés chaque année sur le territoire. Pour autant particulièrement craintifs, nés et élevés en captivité, "le risque de prolifération est quasi nul", estime Johan Cuffaro. A cela, il faut ajouter des conditions de reproduction particulières et la présence de prédateurs, chiens, chats, papangues…







Quant au risque pour les humains, Johan Cuffaro veut tordre le cou aux préjugés. "Un python n’avalera pas un bébé et encore une fois les serpents venimeux et de plus de 3m sont interdits à La Réunion". Pour les morsures, les dents des pythons et boas, "ne sont pas plus grosses qu’une tête d’aiguille et la morsure laisse une rangée de petits trous peu profonds", assure-t-il, même si il reconnait que la rapidité de l'attaque est impressionnante.

En matière de lutte contre les animaux invasifs, l’association souhaiterait que les projecteurs soient davantage tournés vers ceux qui "présentent réellement un danger pour la faune et la flore de l’île mais pourtant jouissent d’une image positive: les tortues de Floride, les perruches à collier, les geckos de Madagascar, de Mayotte ou même les chats".



Egalement formateur du certificat de capacité, Johan Cuffaro indique que la réglementation nationale va prochainement changer. Des propositions ont été faites au niveau local. L’association, dans ses missions de sensibilisation et de promotion d’une terrariophilie responsable, milite pour le puçage et le certificat de cession obligatoires lors de la vente par des particuliers de reptiles. PB Lu 5372 fois





