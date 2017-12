Reprofilage contre l’érosion de la plage à Trou d’Eau

Les premiers filaos aux racines dénudées et représentant un danger pour le public ont été abattus. Ces arbres n’auraient pas pu résister aux prochains vents et houles cycloniques. L’espèce, de toute évidence, ne retient pas le sable et contribue de fait au processus d’érosion. Après l’enlèvement des souches de surface et le retrait des blocs rocheux, une opération de broyage de coraux est prévue avant les prochaines vacances.



« Nous devons agir et lutter contre cette érosion côtière. À travers le broyage des coraux, nous espérons accentuer le processus de renouvellement du sable », explique Virginie Péron, élue déléguée à l’Environnement à la Mairie de Saint-Paul. Un engin agricole équipé d’un broyeur sera affecté à cette opération de « concassage ». Dans un périmètre défini à titre expérimental avec les services de la Direction Environnement Aménagement Logement (DEAL), les coraux morts, parfois de gros blocs, seront ainsi réduits.



Ces travaux de reprofilage sont supervisés par la SPL Tamarun. Après les vacances, en février 2018 les souches enfouies seront arrachées de la zone concernée qui souffre d’une « carence » évidente en sédiment. De fait, un apport de sable de la plage des Brisants – environ 80 tonnes – est prévu. Par ailleurs, des espèces indigènes adaptées au milieu, Lataniers, Veloutiers, Patate à Durand seront plantées en haut de plage. La guerre contre l’érosion de la plage de Trou d’Eau est bien déclarée.