A la Une . Reproduction : Emma et Valentin ont remis le couvert

Le centre de soin de Kélonia s'est amusé à raconter l'épopée de la tortue Emma à la manière d'une série. Il semblerait que celle-ci ait des affinités particulières avec un autre reptile baptisé Valentin. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 15:15

Emma Saison 6*

Episode 3 : Emma et Valentin Résumé des épisodes précédents: Après un rendez-vous raté sur la plage avec la jeune femelle tortue verte Emma, les inquiétudes des soigneurs sont confirmées par une vidéo montrant Emma gravement blessée. Les soigneurs de Kelonia font appel au réseau d’observateurs bénévoles, qui alimentent la base de données TORSOOI ( http://torsooi.com/ ) en photos de tortues, pour tenter d’obtenir des nouvelles de Emma après qu’elle a été vue blessée. Mais 3 mois passent sans qu’aucune observation d'Emma ne soit remontée à Kelonia, laissant le doute s’installer sur la survie d’une des deux seules femelles qui pondent sur les plages de La Réunion. En septembre, cependant, deux accouplements de tortues sont signalés sur le littoral Ouest de l’île. Quelques images ont pu être réalisées de ces accouplements, que Kelonia cherche à se procurer. Les vidéos ne permettent pas toujours d’identifier les tortues concernées.

Mais sur l’une d’elles, pas de doute possible : il s’agit bien de Emma ! Et la tortue mâle est également connue. Ce mâle avait déjà été identifié au cours d’un accouplement et avait été baptisé Valentin. En reprenant les archives de la bases de données TORSOOI, lors de l’accouplement d’Emma observé avant sa 5e saison de reproduction 4 ans auparavant, c’était déjà Valentin qui était sur les images. Ces deux tortues là semblent se retrouver lors de chaque saison de reproduction !

Peut-être le signe que les tortues en âge de se reproduire à la Réunion - mâles comme femelles - ne sont pas si nombreuses que cela, ce qui illustre la fragilité de la population reproductrice de l'île et l’impérieuse nécessité de les protéger. Mais l’espoir renait chez les soigneurs et les bénévoles qui surveillent les plages de La Réunion à la recherche des traces de montées de tortues. Si Emma s’accouple, c’est qu’elle a récupéré de sa blessure. Mais surtout, cela annonce une sixième saison de reproduction pour la tortue la plus fidèle à La Réunion. Reste à savoir quand et où Emma va venir pour faire ses nids. Et donc à bien surveiller les plages. Prochain Episode : une trace sur le sable. *Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans. Mais la saison 6 a failli ne pas pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide. Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude d'Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée. "Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence !"