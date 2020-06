Courrier des lecteurs Reprise scolaire inutile et dangereuse

Par Alain NIVET - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 14:56 | Lu 110 fois

J'ai regardé et entendu, comme beaucoup, l'allocution, du Président de la République Dimanche soir. . Non pas que j'en soit un admirateur, mais j'attendais sa déclaration sur la reprise de l'Ecole .



Je n'ai pas été déçu . nous avons eu droit à du Grand-Guignol : " Bonjour les petits nenfants " !



C'est à se demander s'il écoute ses conseillers , et s'il ne prend pas la France d'en bas d'un peu trop haut !



Il décrète , du haut de son piédestal déjà bien fissuré, que l'Ecole reprendra le 22 Juin ! Primaire et collèges.



Il est vrai qu'il n'a pas vécu les délicieux moment de la paternité , l'Education des enfants, l'Ecole, les devoirs, l'association des parents d'élèves, etc.... Bref, la vie d'un Papa.



Je le cite : "Retour à l'école obligatoire le 22 Juin , partout en France pour les écoliers et les collégiens. Les établissements accueilleront les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale" , seulement dans les zones vertes.Comme il ne reste plus que deux zones rouges.....



Le hic, c'est que le Président, dans sa précipitation, n'a pas vu que l'année scolaire se termine le samedi 4 Juillet, en France métropolitaine comme à la Réunion. Résultat des courses, il restera aux élèves de Primaire,et de collège, deux semaines de classe.

Les parents, tout comme les enseignants, savent qu'il faut bien une semaine à nos élèves pour retrouver leur rythme d'apprentissage.Ensuite, il reste une dernière semaine durant laquelle il faut s'attendre à un relâchement car les vacances pointent à l' horizon. Alors rattrapper un trimestre d'abscence dans ces conditions est absurde..... J'ai une pensée pour les Directeurs et Directrices qui sont épuisés pour avoir tenté, vaille que vaille, d'appliquer les directives ministérielles liées à la pandémie.



Cette reprise irréfléchie annoncée, est devenue un vrai casse tête pour les collèges qui avaient prévu une sortie anticipée pour la fin de la semaine !



Dans certains collèges, les élèves étaient déjà appelés à rendre leurs livres cette semaine !



Et je n'occulte pas que le COVID est toujours présent !



En Primaire, le protocole sanitaire sera " assoupli ", tout comme au collège d'ailleurs.



Par exemple, le distanciation dans les classes de 1er degré sera de 1m au lieu des 4m2.



Un marmaille , ça bouge. Quid de la cantine, de la cour de récréation, de l'inter-classe pour les collèges ?



Le danger rôde toujours.



Comme le disait un syndicaliste :" L'urgence n'est pas aux mesures d'affichage, mais à la préparation de la rentrée scolaire à venir".