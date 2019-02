Reprise épidémique de la dengue à La Réunion

Situation épidémiologique au 19 février 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

La Rivière Saint-Louis (53 cas)

Saint-Louis (50 cas)

Les Avirons (15 cas)

Piton Saint-Leu (13 cas)

L’Etang-Salé (11 cas)

Saint-Pierre (10 cas)

Le nombre de cas hebdomadaire augmente à présent nettement sur les 2 dernières semaines, et la dispersion des cas est toujours très importante. Les principaux foyers sont localisés dans le sud de l’île, notamment à. Des moyens importants de lutte anti-vectorielle sont engagés afin d’intervenir rapidement autour des cas isolés et foyers émergents. Afin de contenir l’épidémie, les autorités rappellent à la population que la lutte contre la dengue passe par un ensemble de bons gestes au quotidien, qui permettent de réduire les populations de moustiques.Du 4 au 10 février 2019, 219 cas de dengue ont été confirmés.Les foyers les plus actifs sont situés à :ATTENTION : Une dispersion de l’épidémie à partir de ces foyers est notable (augmentation des signalements à), ainsi qu’une dispersion des cas signalés au sein même de ces communes.