Communiqué Reprise du groupe de parole sud de l'UNAFAM

Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 10:27 | Lu 91 fois





Les mesures du dé-confinement imposent un nombre de places limité à 8 personnes sur inscription.



Veuillez-vous inscrire le plus tôt possible par mail à 974@unafam.org ou par téléphone au 06 92 38 85 97.



Pensez à porter un masque et, si besoin, votre propre boisson (nous ne pouvons pas en partager).



Ce groupe de parole est animé par une psychologue.



Il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis...) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité.



La participation est gratuite; l'adhésion à l'Unafam n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.



Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l'Unafam.



Pour se rendre à la MDU : se présenter aux gardiens. En bus alternéo, arrêt hôpital Terre Sainte.



Renseignements : par mail à 974@unafam.org ou par téléphone au 06 92 38 85 97.

www.unafam.org/la-reunion



ATTENTION : ce groupe n'est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille et proches.



Si vous ne pouvez pas vous rendre à ce groupe, vous pouvez rejoindre celui du samedi 27 juin au CHU de St Denis ou celui du samedi 4 juillet à St-Pierre.

