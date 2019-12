A la Une ... Reprise du groupe Bourbon : Jacques de Chateauvieux retire son offre

Le tribunal de commerce de Marseille a mis mardi 10 décembre en délibéré au 23 décembre sa décision sur les offres de reprise du groupe para pétrolier Bourbon.

Le groupe français de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier, est engagé dans une procédure en redressement judiciaire depuis le 7 août.



Une seule offre de reprise globale sur quatre déposées le 21 novembre - celle des banques créancières - a finalement été officiellement déposée pour la reprise du groupe, spécialiste des services maritimes du secteur pétrolier qui emploie 8.200 salariés dont 1.392 en France. Le Réunionnais Jacques de Chateauvieux, PDG et actionnaire majoritaire de Bourbon, a retiré son offre.



Dans un communiqué publié le 5 juin 2019, le groupe indiquait :"l’apport de nouvelles liquidités à hauteur de 120 millions d’euros et implique la conversion de plus d’1,4 milliard d’euros sur 2,7 milliards d’euros de dette en capital de Bourbon Corporation", illustrant ainsi l’offre de reprise portée par les principaux créanciers de Bourbon (BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Naxitis, Société Générale, le géant chinois ICBC Leasing et les loueurs de navires).



Une offre qui permettrait au groupe de préserver l’emploi et l’outil industriel, tout en lui permettant la mise en œuvre de son plan d’action. Les créanciers possèderaient en échange 93% du capital de la société, que Jacques de Chateauvieux possède aujourd'hui à hauteur de 61%.



La dette de Bourbon s'élevait à près de 2,4 milliards d'euros à la mi-mars. Bourbon, qui négocie depuis des mois une restructuration de sa dette bancaire, est plombé par la réduction drastique des investissements de ses clients depuis quatre ans.



Les principaux créanciers et loueurs de navires de Bourbon avaient déposé début juin une offre de conversion de la dette du groupe en capital, prévoyant une prise de contrôle de la société par ses prêteurs et l'injection de nouvelles liquidités.

