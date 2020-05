La grande Une Reprise des vols touristiques : "C’est un défi qu’il nous appartient de relever" Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 20:59 | Lu 948 fois









En revanche, Jacques Billant en collaboration avec les professionnels du secteur travaille à une réouverture des bars, cafés et restaurants avant le 2 juin. "Tout le monde s’est fixé l’objectif du 2 juin mais on ne s’est pas interdit de finaliser le protocole avant cette date". Interrogé dans le journal télévisé d’Antenne Réunion ce vendredi soir, le préfet a fait un point de situation dans ce contexte de crise sanitaire. "Les choses se font progressivement comme prévu". Suite aux annonces du Premier ministre hier , Jacques Billant est revenu sur le secteur aérien et touristique dans notre île. Une possible réouverture de l’espace aérien en juillet/août, avec possibilité de remboursement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, a-t-il rappelé. "Cette ouverture du Premier ministre doit aujourd’hui se gagner au quotidien, c’est un défi qu’il nous appartient de relever".A la quatorzaine à domicile désormais possible en arrivant dans l’île, Jacques Billant souhaite y ajouter la prise de température avant l’embarquement dans les avions, et rappelle le choix donné au préfet de s’opposer à une quatorzaine à domicile. " J’ai aussi demandé à ce que toutes les personnes qui seront autorisées à faire leur quatorzaine à domicile soient testées à l’aéroport. Il y aura bien sûr un suivi sanitaire quotidien". Pour ce qui est de la levée de la mesure pour les vacances de juillet/août, c'est une demande "prématurée" a répondu le préfet.En revanche, Jacques Billant en collaboration avec les professionnels du secteur travaille à une réouverture des bars, cafés et restaurants avant le 2 juin. "Tout le monde s’est fixé l’objectif du 2 juin mais on ne s’est pas interdit de finaliser le protocole avant cette date".