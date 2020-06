A la Une ... Reprise des vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion

L’aéroport de Mayotte rouvre ses portes. Vendredi 19 juin, le président de la République a validé en Conseil restreint de défense et de sécurité nationale la reprise des vols commerciaux. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 16:35 | Lu 500 fois





"Dès cette semaine, une première liaison aérienne commerciale hebdomadaire, aller-retour, avec l’île de La Réunion va être mise en place". Les rotations entre Paris et l’Île aux parfums vont être progressivement augmentées : 2 la semaine du 22 juin, 4 la semaine du 29 juin et 5 la semaine du 6 juillet.



En revanche, pour voyager vers et depuis Mayotte, le motif impérieux reste nécessaire. Il peut être d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, précise la préfecture.



Selon le dernier bilan, 2 394 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la crise sanitaire. Les modalités sanitaires de la réouverture de l’espace aérien sont à retrouver sur le site de Ils étaient nombreux à vouloir rejoindre leur domicile et leur famille. La reprise des vols commerciaux depuis et vers Mayotte a finalement été décidée, annonce la préfecture de Mayotte."Dès cette semaine, une première liaison aérienne commerciale hebdomadaire, aller-retour, avec l’île de La Réunion va être mise en place". Les rotations entre Paris et l’Île aux parfums vont être progressivement augmentées : 2 la semaine du 22 juin, 4 la semaine du 29 juin et 5 la semaine du 6 juillet.En revanche, pour voyager vers et depuis Mayotte, le motif impérieux reste nécessaire. Il peut être d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, précise la préfecture.Selon le dernier bilan, 2 394 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la crise sanitaire. Les modalités sanitaires de la réouverture de l’espace aérien sont à retrouver sur le site de l'ARS de Mayotte.