Reprise des visites guidées au Four à chaux de Saint-Leu, avec des animations pendant les vacances scolaires

Après quelques mois de fermeture due au contexte sanitaire (épidémie de Covid-19), le Four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu rouvre ses portes !Découvrez ou redécouvrez ce vestige de notre patrimoine local, inscrit aux Monuments Historiques depuis 1996. Des visites guidées sont spécialement programmées un samedi par mois jusqu’à fin 2020.Et pour les prochaines vacances scolaires, des animations vous sont proposées autour des objets lontan (ateliers et expositions) avec la participation de Christian Kichenapanaïdou , le passionné du patrimoine culturel réunionnais.Rendez-vous les samedis 11 juillet, 25 juillet et 8 août pour une sortie en famille ou entre amis !Pour en profiter, réservez vos places en remplissant le formulaire en ligne sur www.tco.re . Sur ce site, vous y retrouverez également toutes les informations pratiques : horaires, plan d’accès, tarifs, … À noter que dans le contexte actuel, vous devrez respecter les gestes barrières en vigueur notamment le port du masque obligatoire à partir de 11 ans.Renseignements : 0262 24 27 00 (du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h15-17h).