Reprise des visites au CHU "dans des conditions de sécurité optimales"

Suite aux annonces ministérielles du 19 avril 2020, il est à nouveau possible de rendre visite à des proches en EHPAD* et USLD*, dans des conditions qui restent très encadrées, indique ce mercredi le CHU Réunion.



L’objectif de la reprise de ces visites est de maintenir le lien social entre les résidents et leurs proches et de lutter et/ou prévenir une détresse psychologique avec incidences sur leur état de santé, compte tenu de la crise sanitaire en cours et de la durée du confinement.



Cet objectif vertueux ne doit pas faire oublier la nécessaire maîtrise du risque de contagion accru du fait même de ces visites.



Ces visites sont aménagées sous la responsabilité du CHU et dans le cadre d’un protocole dédié pour assurer la sécurité des résidents, des soignants et des familles :



• Les visites sont à la demande du résident ou du besoin identifié par l’équipe médicale,

• Les visites sont organisées uniquement sur prise de rendez-vous téléphonique,

• Un seul visiteur est autorisé par visite (possibilité pour 2 visiteurs si la visite a lieu en espace extérieur),

• La rencontre durera 30 minutes (1h en cas d’accompagnement de fin de vie), auxquelles s’ajouteront les protocoles d’hygiène et de protection.



Des recommandations et procédures strictes devront être observées à chaque étape de la visite : Charte des visiteurs engageant à respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires, application des gestes barrières et mesures d’hygiène, aucun contact physique et distance minimale de 1,50 mètre à respecter entre le visiteur et le résident.



"Nous comptons sur la compréhension et l’adhésion des familles et des visiteurs afin d’organiser au mieux ces moments privilégiés et attendus de rencontre", précise le centre hospitalier.



*Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

*Unité de Soins de Longue Durée (USLD)