Reprise des transports scolaires et du réseau kar'ouest lundi

Les transports scolaires du TCO fonctionneront, lundi 3 décembre, pour tous les établissements scolaires.Cependant, en fonction des conditions de circulation, il est possible que certains cars scolaires soient en retard par rapport à leurs horaires habituels. Aussi, nous demandons aux familles d'être vigilantes et de se tenir informées tout au long de la journée.Le réseau kar'ouest , ainsi que le service de transport de personnes à mobilité réduite kar'ouest Mouv' , fonctionneront également avec tout autant de risques de retards.Les usagers et les parents doivent également tenir compte de possibles interruptions des services en cours de journée, si la situation empêche les bus de circuler.C'est pourquoi nous invitons les usagers à s'informer régulièrement des conditions de circulation et de fonctionnement des services avant tout déplacement.