A la Une . Reprise des lignes Alternéo et CARSUD à partir de samedi

La Semittel annonce la fin de la grève et le retour à la normale sur les lignes Alternéo et CARSUD. Par NP - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 19:26

Communiqué de la Semittel :



Nous vous informons de la fin de la grève à la Semittel.



En conséquence, les lignes Alternéo sur Saint – Pierre et CARSUD sur le Tampon reprendront aux horaires habituels demain samedi 2 avril.