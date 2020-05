Reprise des cours : Vigilance et inquiétude du côté des parents

Le retour progressif dans les salles de classe a commencé ce lundi dans 170 écoles et dans les collèges pour les 6e et 5e. En visite à l’Entre-Deux, une des huit communes à accueillir les élèves, le préfet et le recteur d’académie ont voulu faire la démonstration de la bonne application du protocole sanitaire. Dans le village, 30 % des élèves ont repris le chemin de l’école non sans quelques inquiétudes des parents.À l’image de Carmela, maman de deux enfants scolarisés en 6e et 4e, venue au collège du Dimitile dans la matinée. "Je voulais m’assurer qu’il n’y avait pas beaucoup d’élèves dans les classes. Il n’y a que trois classes qui fonctionnent en fait, donc ça va aller".Mélina, maman d’une enfant de 4 ans, a aussi été rassurée des conditions d’accueil des enfants ce matin. "Y a quand même une angoisse mais les enseignants ont des masques, ils font laver les mains aux enfants, les recréations sont séparées…"Des écoles ouvertes qui permettent aux enfants de "renouer du lien social" mais aussi aux parents de retourner travailler, soulignent Imelle et Laetitia. "On a de la chance que les écoles aient rouvert ici à l’Entre-Deux". "Au moins, cela laisse le choix aux gens de mettre les enfants ou pas à l’école".Audrey a, elle, finalement décidé de garder ses filles de 6 et 3 ans à la maison. "Je pense que pour des tout-petits comme ça c’est compliqué d’appliquer les gestes de sécurité".