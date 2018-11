Reprise des cours: "Cacophonie et mise en danger des personnels et élèves"

Depuis le début de la tentative de reprise forcée des cours dans notre Académie, nous avons connu une cacophonie invraisemblable et une mise en danger des personnels et depuis aujourd’hui , des élèves.



Ce fiasco a donné lieu aujourd’hui à des élèves non accueillis par leur établissement, dans lesquels aucun repas n’était prévu sans annonce faite aux familles en amont , et pour finir des élèves qui ont dû retourner à leur domicile puisqu’aucun transport collectif n’était prévu pour leur retour, par leurs propres moyens.



Nous ne pouvons accepter que les élèves et les enseignants soient contraints d’aller dans leur école ou leur établissement tant que les conditions de sécurité et de circulation ne seront pas garanties.



En outre, depuis le début de ce simulacre de reprise, l’Académie a proposé un Vademecum qui circonscrit le mouvement des gilets jaunes à la condamnation des exactions sans aucune réflexion sur les raisons de cette colère. L’orientation du discours et l’absence de débats sont dans la droite ligne de la politique ministérielle que nous subissons : un encadrement des esprits et le règne de la pensée officielle.



Nous manifesterons auprès du recteur notre refus de cette mascarade ce vendredi 30 novembre 2018 à 11h et accompagnerons tous les enseignants en difficulté pour se rendre sur leur lieu de travail .