Reprise des compétitions de la Ligue Réunionnaise de Motocyclisme

Comme l’avait annoncé le nouveau président de la LRM Samuel Rivière lors de son élection le samedi 26 février, les compétitions vont effectivement reprendre dès le mois de Mars/Avril 2022. Le calendrier prévisionnel étant encore soumis à validation des instances publiques et les démarches se faisant avec les clubs moto organisateurs. Nous prenons la décision de diffuser d’ores et déjà les dates des différentes compétitions prévues pour les mois de Mars / Avril et nous vous communiquerons dans les plus brefs délais un calendrier définitif.



Les dates des disciplines prévues sont les suivantes :



MARS

MOTOCROSS Trophée Minivert : 26, 27 Mars – Ravine à Malheur – Moto Club Onia



AVRIL

COURSE DE COTE 2, 3 Avril – Trois Bassins – Circuit occasionnel – Team Podium

ENDURANCE TT 10 Avril – Ravine à Malheur – Circuit occasionnel – Club MC Tracer

MONOBIKE* 16,17 Avril – Circuit Jamaique Nordev – Team Podium

MOTOCROSS 25 Avril – Circuit Pascal Ravenne – Ravine à Malheur – Club Team B2R



*Les attributions de numéro sont à proposer à Giovanni Payet 0692 80 80 90