Communiqué Reprise de la vente à bord des tickets de bus sur les réseaux de bus Alternéo et Carsud dès le 2 novembre

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020

Depuis la reprise de l'activité normale, les réseaux Alternéo et Carsud avaient pris la décision de ne pas permettre l'achat de tickets à bord des bus.



La direction du réseau se félicite que cette mesure ait permis aux autres canaux de prendre durablement le relais de la vente à bord et qu'elle ait répondu aux besoins de la clientèle régulière, l'exemple du MTicket Alternéo (ticket dématérialisé sur Smartphone) est à ce titre éloquent, les ventes sur ce support ont été multipliées par 10 depuis mai. Il est également à noter que ce transfert a permis une amélioration des performances des lignes de bus notamment en termes de respect des horaires.



Toutefois et à l'instar de réseaux de plus en plus nombreux à l'échelle nationale et à la Réunion, les réseaux de bus Alternéo et Carsud vont de nouveau rendre possible l'achat de tickets de bus avec les conducteurs à compter du lundi 2 novembre. Cette mesure vise à faciliter l'accès du réseau aux utilisateurs occasionnels.



Avec le souci premier de la santé de tous dans le contexte de circulation soutenue du virus Covid-19 et pour éviter les échanges multiples de pièces de monnaie entre les clients et les conducteurs, il sera demandé aux clients de faire l'appoint (2€ pour Alternéo et 1,8€ pour CARSUD) car aucun rendu de monnaie ne sera possible.



La direction des réseaux rappelle enfin que l'ensemble des bus sont toujours désinfectés une fois par jour et que l'ensemble des mesures prises permettent le respect des gestes barrières à bord des bus.



Avec les réseaux de bus, gardons le lien !





