A la Une . Reprise de la sismicité au Piton de la Fournaise

Dans son bulletin du mercredi 23 septembre, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise note 21 séismes entre le 20 et le 22 septembre, signe de la reprise d'une sismicité sous le volcan. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 11:58 | Lu 607 fois

Des séismes d'une magnitude inférieure ou égale à 1 ont été enregistrés et localisés sous le cratère Dolomieu entre 1,7 et 2,2 km de profondeur, indique l'OVPF :



"Cette sismicité est accompagnée d’une reprise de l’inflation (gonflement) de la base et du sommet de l’édifice du Piton de la Fournaise. Cette inflation de l’édifice reste pour l’instant d’intensité très faible et devra être confirmée sur la durée ces prochains jours.



Cette sismicité et cette déformation sont synonymes d’une pressurisation du réservoir magmatique superficiel localisé à environ 2-2,5 km sous le sommet.



Les flux de CO2 dans le sol montrent également une inversion de tendance depuis la mi-août. Après une longue phase continue de diminution des émissions en CO2 dans le sol suite à la dernière éruption (2-6 avril 2020), une nouvelle phase d’augmentation est observée depuis la mi-août et se poursuit depuis. Cette augmentation de CO2 en champs lointain est en accord avec une remontée profonde de magma.



En parallèle, les flux de SO2 enregistrés dans l’air restent en dessous du seuil de détection. Les concentrations en H2S et SO2 dans les fumeroles de la zone sommitale restent faibles et malgré une légère tendance à l’augmentation de la concentration en SO2 depuis août 2020, les concentrations sont extrêmement faibles.



A noter que ce processus de recharge du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption."



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur