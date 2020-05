National Reprise de la grève des pompiers

La grève des sapeurs-pompiers professionnels reprend demain à la Réunion. Un grève qui avait été suspendue le 16 mars à cause de la crise sanitaire. Par NP - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 20:43 | Lu 111 fois



Les sapeurs-pompiers appellent "tous leurs adhérents et sympathisants à reprendre le mouvement de grève national qui a débuté il y a presque un an". Retrouvez leur courrier adressé au ministre de l'Intérieur:

FA-SPP-PATS-a-M.-le-Ministre-de- lIntérieur-reprise-de-la-grève-nationale-des-sapeurs-pompiers-professionnels-le-22-05-2020-1.pdf (511.75 Ko)