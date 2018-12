Reprise de la campagne sucrière ce mardi, une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d’euros mobilisée

"Les sucreries ré-ouvriront leurs portes dès demain matin aux horaires habituels", indique le Comité Paritaire de la Canne et du Sucre (CPCS) via un communiqué ce lundi soir. Une décision prise à l'unanimité.



"Pour tenir compte des cannes en souffrance, un dispositif spécifique a été décidé par l’interprofession. Il permettra de compenser les richesses des tonnages de cannes secs en ramenant, pour chaque planteur et par mode de coupe, sa richesse à la richesse moyenne de ses cinq dernières livraisons avant interruption", est-il précisé.



Les industriels ayant également subi des pertes importantes, il a été décidé de compenser une partie de ces pertes.



Une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d’euros, paritairement répartie entre les planteurs et les industriels, a été mobilisée par l’interprofession.



Pour le dispositif des cannes en souffrance, le montant de 1,5 millions d’euros sera financé par les fonds interprofessionnels planteurs à hauteur de 1,3 millions d’euros et par les fonds interprofessionnels industriels à hauteur de 200 000 euros, détaille le CPCS. L’enveloppe de soutien aux industriels sera entièrement prise sur les fonds interprofessionnels industriels.



La part de la recette bagasse énergie correspondant au tonnage de canne livré jusqu’à la fin septembre "sera payée dès la semaine prochaine alors qu’elle aurait dû être versée fin décembre", afin de "soutenir la trésorerie des planteurs".



Par ailleurs, dès le début de la semaine prochaine, le plan de relance post cyclonique, précédemment voté par l’interprofession et mis en place avec le soutien de la collectivité départementale, sera opérationnel. Les planteurs pourront retirer leur bon de 240 euros/ha dans les pôles cannes.



"Enfin les planteurs en difficulté de paiement de leur facture d’irrigation du premier semestre 2018 pourront solliciter auprès de l’interprofession une avance de paiement qui sera remboursée sur trois ans", conclut l'interprofession.