Reprise de la baignade à Boucan Canot

La baignade est de nouveau possible sur la plage de Boucan Canot depuis ce vendredi 10 décembre 2021. Le filet, provisoirement retiré pour cause de houle, a été réinstallé. La baignade est aussi possible sur la plage des Roches Noires. Cependant, la piscine naturelle de Boucan Canot n’est pas accessible.