Reprise de la baignade à Boucan Canot

La baignade et les activités nautiques sont à nouveau autorisées depuis ce samedi matin 4 septembre 2021 sur la plage de Boucan Canot. Le filet avait été provisoirement retiré en raison de la houle.



La piscine naturelle de Boucan est aussi accessible. Contrairement aux Roches Noires où le filet a été désinstallé. Par mesure de prévention, la flamme rouge est hissée. La baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu’à nouvel ordre afin d’assurer la sécurité du public.



Le filet sera à nouveau installé dès que possible afin de permettre de se baigner dans les zones dédiées.