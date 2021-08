A la Une . Reprise de la Ligue 1 et 2 : Les Réunionnais à suivre

Le Championnat de France reprend ses droits ce vendredi, avec 5 Réunionnais engagés. Si certains sont bien connus du grand public, d’autres sont à suivre et pourraient se faire connaître. La ligue 2, qui a déjà repris, compte également des natifs de l’île. Petit tour d’horizon de ces footballeurs qui vont représenter La Réunion du football. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 16:18

C’est l’affiche opposant Monaco à Nantes qui va officiellement lancer la saison 2021-22 de Ligue 1 ce vendredi. Si aucun Réunionnais ne sera présent au stade Louis II, ils seront 5 à porter les couleurs du Mahavéli sur les pelouses de l’élite française du football. D’autres évoluent en Ligue 2 ou dans d’autres championnats où ils pourraient s’illustrer. C’est l’heure de faire le point sur ces footballeurs péi qui ont réussi à devenir professionnel.



Ligue 1:



Est-il encore besoin de présenter Dimitri Payet ? L’ancien international est la tête de proue du football réunionnais. Après une saison difficile à l’image de son club, l’ancien joueur de l’Excelsior a laissé une impression formidable lors des matchs de préparation de son équipe. Sous les ordres de son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, le Réunionnais est arrivé affûté comme jamais à la reprise de l’entraînement. Résultat : 4 buts et une passe décisive en 6 matchs. À 34 ans, il pourrait réaliser l’une des meilleures saisons de sa carrière.



L’autre tête de gondole du football réunionnais est Ludovic Ajorque. Convoité par plusieurs équipes de Bundesliga, l’attaquant a préféré prolonger avec le RC Strasbourg. Si sur le plan personnel, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 16 buts, son équipe a échappé de peu à la relégation. Ambitieux pour la saison à venir, son association avec Kevin Gameiro pourrait faire des étincelles cette saison.



Autre joueur à avoir échappé de peu à la relégation, Jérémy Morel va de nouveau tenter de maintenir le FC Lorient dans l’élite. À 37 ans, le Franco-Malgache va apporter son expérience aux merlus qui devraient à nouveau plus viser le maintien que jouer les places européennes. Pour cela, il aura à ses côtés en défense un autre Franco-Malgache en la personne de Thomas Fontaine. À 30 ans, le natif de Saint-Pierre va tenter d’apporter son expérience du côté de la Bretagne.



Après une saison blanche du côté de Toulouse en Ligue 2, le Kréopolitain Wesley Saïd va tenter de se relancer du côté du RC Lens. Les "sang et or" ont réalisé une incroyable saison pour leur retour en Ligue 1 et ont raté de peu d’accrocher une place européenne. Il va donc tenter d’apporter sa vitesse pour accrocher le wagon européen.



Ligue 2:



Déjà deux victoires en deux matchs et une première place pour Yoel Armougom. Le Dionysien réalise un énorme début de saison du côté de Caen. Si son équipe maintient ce rythme, il pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine.



La montée en Ligue 1 est également l’objectif de Jean-Pascal Fontaine avec Le Havre. S’il n’a pas encore foulé la pelouse, il attend l’occasion de briller avec le plus vieux club de France. Il faut également avoir un oeil sur Dorian Bertrand du côté de Nancy et Jérôme Mombris à Grenoble.



Héros de l’épopée saint-pierroise en coupe de France, Ryan Ponti a toujours un peu de mal du côté d’Auxerre. Actuellement dans l’équipe B, de bonnes prestations pourraient lui ouvrir les portes de l’équipe première.



