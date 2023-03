Reprise de Korbey d'Or par Alefpa : Le député Frédéric Maillot réagit

J'ai appris aujourd'hui la décision du Tribunal de commerce de Saint-Denis qui attribue la reprise de la société KORBEY D'OR à la société ALEFPA.



J'ai exprimé récemment le souhait que cette reprise soit l'occasion pour qu'une société locale soit investie de la prise en charge de nos Gramouns.



La justice en a décidé autrement, en accord avec le choix des syndicats.



Sans remettre en cause cette décision, je ne peux que regretter que celle-ci n'ait pas été l'occasion de promouvoir l'expertise dans l'aide à la personne conjuguée à une connaissance pointue du tissu social réunionnais dont font preuve les sociétés locales candidates à la reprise.



La Préférence Réunionnaise est au coeur de mon engagement politique et nous voyons à quel point des espaces de concertation avec les partenaires socio-économiques sont nécessaires pour favoriser et soutenir les initiatives locales pour l'émancipation des chefs d'entreprise Réunionnais.



Je souhaite désormais à la société ALEFPA une bonne et saine reprise de la société KORBEY D'OR, animée, je l'espère, par la volonté de prendre grandement soin de nos Gramouns, Nout Zarboutan.