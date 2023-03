Reprise de Korbey d’Or : "Faisons le choix du savoir-faire réunionnais"

Le communiqué :



Liquidée le 31 août dernier, la SARL Korbey d'Or devrait être reprise par deux offres qui ont reçu un avis positif des membres du CSE, celles d'Alefpa et de Destia : « Nos Gramounes méritent beaucoup mieux ! Cette décision serait totalement incompréhensible. L’aide à la personne est un enjeu majeur à La Réunion, et les services à la personne participent également d’une logique de solidarité de proximité qui prend appui sur la réalité de notre territoire. J’appelle donc au bon sens dans ce choix d’importance ».



En effet, entreprises privées et associations locales, comme nationales, avaient déposé des dossiers pour reprendre les 655 salariés de la structure qui prend en charge près de 3 000 bénéficiaires à La Réunion.



« Il ne faut pas hésiter à parler de ‘préférence réunionnaise’ ! Nous devons aller chercher l'activité là où elle se trouve ». L’un des enjeux des services à la personne est bien de contribuer à la construction d’une société de l’accompagnement bienveillant en structurant le soutien adapté aux fragilités des personnes.



« Pour ce faire il est impératif de développer les structures adaptées tout en prenant en compte les réalités et spécificités concrètes de notre culture locale et de notre île. Optons ainsi sans réserve pour un repreneur réunionnais et faisons valoir sans modération notre savoir-faire local ».



Patrice Selly

Président du Parti Banian