Reprise d'activité des services municipaux

Le public ne pourra pas être accueilli dans les services administratifs de la Ville de Saint-Paul ce vendredi 4 février 2022.



En conséquence, les mairies annexes et l’Hôtel de Ville resteront fermé·es tout comme les écoles, les crèches municipales, les accueils périscolaires et accueils collectifs de mineurs.



Dès la levée de l’alerte rouge, seuls les agents municipaux des services techniques, de l’environnement, des écoles, du service des sports, de la sécurité ainsi que l’astreinte état civil reprendront leurs fonctions.



Cette reprise d’activité va permettre de retrouver un fonctionnement optimal des services le plus rapidement possible. L’objectif fixé est la réouverture au public des équipements communaux dès le lundi 7 février (les équipements culturels, sportifs et de proximité et les 66 écoles du territoire).



Dans le domaine scolaire, la Municipalité travaille d’ores et déjà à garantir aux 12 913 écoliers Saint-Paulois des conditions de sécurité optimales à leur retour en classe dès lundi.



La Municipalité recommande aux familles de se connecter aux différents réseaux de la commune (site, page Facebook et compte Instagram) afin de se tenir informées.