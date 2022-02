Reprise d'activité des services municipaux de St-Paul

La Municipalité informe ses administrés que tous les services municipaux de la Ville de Saint-Paul fonctionnent à nouveau depuis ce lundi 21 février 2022 en raison de la levée de l’alerte rouge.



En conséquence, toutes les mairies annexes et l’Hôtel de Ville sont ouvert·es au public. Cette reprise d’activité permettra de retrouver un fonctionnement optimal des services le plus rapidement possible.



Cependant, La Réunion se trouve toujours en phase de sauvegarde. L’heure est donc encore à la plus grande prudence si vous êtes amenés à vous déplacer sur le réseau routier. Soyons prudents et vigilants.