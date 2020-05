Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Reprise d’activité : Les modalités d’accueil pour les inscriptions scolaires et la restauration scolaire (actualisé)

Dans le cadre de sa reprise d’activité, le service planification scolaire, situé au 19, rue Évariste-de-Parny 97460 Saint-Paul, accueillera les familles, à compter du 18 mai 2020 selon l’organisation précisée ci-dessous.



Seuls les parents des enfants de Saint-Paul-ville, La Caverne, Grande Fontaine, Tour des roches, l’Étang et Savanna doivent se rendre au service planification scolaire pour procéder à l’inscription.



Pour tous les autres secteurs de la commune, vous pourrez effectuer l’inscription dans les mairies annexes à partir de ce lundi 18 mai, jour de leur réouverture. Pour rappel, les inscriptions à l’école ne s’effectuent seulement quand l’enfant change d’école ou n’a jamais été scolarisé.





- Du lundi au jeudi : de 08 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30

- Le vendredi : de 08 heures 30 à 12 heures. Pas de réception l’après-midi.



Nous vous informons que la réception respectera un protocole sanitaire strict, à savoir :



- Zone d’attente située à l’extérieur du service ;

- Tenir compte de la signalétique relative à la distanciation physique d’un mètre ;

- Capacité d’accueil limitée à 2 personnes à l’intérieur du service ;

- Mise à disposition de solution hydro-alcoolique à l’intérieur du service ;

- Utilisation de votre stylo personnel.



Il vous est rappelé que vous devez produire les documents suivants :



Pour l’inscription scolaire :

- Une photocopie des pages du livret de famille ;

- Une photocopie du jugement en cas de divorce ou de séparation ;

- Une photocopie d’un justificatif de domicile (facture eau ou électricité ou contrat de location).



Pour l’inscription à la restauration scolaire :

- Une photocopie des pages du livret de famille ;

- Une photocopie du dernier avis d’impôt sur les revenus ou les trois derniers bulletins de paye ou les trois dernières notifications du pôle emploi ;

- Une photocopie de la dernière attestation de paiement de la CAF ;

- Un certificat médical précisant la liste des allergènes en cas d’allergie alimentaire ;

- Une photo d’identité de l’enfant pour la carte de cantine.



Pour les demandes de dérogation :

- Adresser une lettre de motivation à la Mairie de Saint-Paul.

- Remettre une photocopie de l’attestation de l’employeur des deux parents (en cas de problème de garde) ou une photocopie du certificat de scolarité du frère ou de la sœur (en cas de regroupement de fratrie).



Il vous est toujours possible d’effectuer l’intégralité de vos démarches par internet. Les dossiers sont accessibles sur le



